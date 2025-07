VÍDEO: Homem se deita em trilho e espera trem passar sobre ele em desafio de internet

No vídeo, é possível ver outro homem filmando a cena e alertando o participante de que o trem se aproximava na linha 12-Safira, na Grande SP

Imagens: Redes Sociais

Um homem deitou nos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com os olhos vendados, e aguardou a passagem de um trem por cima de seu corpo, no que seria um desafio de internet.





Veja o vídeo abaixo:

🚨Dois influencers arriscaram a vida e pararam os trens da CPTM ao gravarem um vídeo perigoso: um deles se deitou vendado nos trilhos enquanto o outro filmava para as redes.

🛑O trem passou por eles sem causar ador ferimentos, mas o susto foi enorme.

A imprudência interrompeu a… pic.twitter.com/TfRvHNrSqV — Realidade Curiosa ou Criminal 🔍 (@RealidadeCC) June 27, 2025





O caso aconteceu no dia 24 de junho, na linha 12-Safira, próximo à estação Aracaré, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.Por segurança, os trens precisaram circular em via única no trecho. De acordo com a CPTM, a equipe de segurança chegou a ser acionada e fez buscas na área, mas ele já havia deixado o local.Em nota, a CPTM classificou a atitude como proibida e ressaltou que coloca em risco não apenas quem a pratica, mas também os passageiros e o sistema ferroviário como um todo.