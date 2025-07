GCMs de Cotia conquistam pódio em competição de Mountain Bike no interior de SP

Medalhas foram conquistadas durante a XII Olimpíadas de Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo

Foto: Divulgação

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, Laurez Delezzete Neto e Edson Gomes, conquistaram pódio na competição de Mountain Bike, no sábado (5), durante a XII Olimpíadas de Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo, realizada em Campinas. Laurez conquistou o 2º lugar e Edson a 3ª colocação.

, disse o técnico cotiano, GC Classe Especial Maurício Alves dos Santos.Com o resultado, a cidade fechou a sua participação com sete medalhas, sendo: 1 ouro no Beach tennis, 1 ouro no Jiu-jitsu, 3 pratas no Jiu-jitsu, 1 prata na Mountain bike e 1 bronze em Mountain bike.