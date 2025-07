Cotia encerra participação nos Jogos Regionais 2025 com um saldo de 11 medalhas

Cidade participou das competições em 11 modalidades esportivas. Os Jogos Regionais aconteceram em São Bernardo do Campo

No fim de semana, a cidade de Cotia encerrou a participação nos Jogos Regionais 2025 com a 12ª colocação no ranking geral ao conquistar 11 medalhas nas competições.

O evento esportivo aconteceu na cidade de São Bernardo do Campo e mobilizou 21 municípios em 45 modalidades entre os dias 11 e 20 de julho. A delegação cotiana esteve composta por 140 pessoas, entre atletas, comissão técnica e staff.As últimas medalhas de Cotia vieram na disputa do Karatê. A equipe masculina trouxe a medalha de prata na categoria Kata, com os caratecas: Gilson Nunes da Silva, Jordan Cruz Bezerra, Vitor Yamamoto e Carlos Santana.A equipe de Ginástica Rítmica também fez bonito. Cotia conquistou medalha de prata em Equipe, com as ginastas Anna Clara, Clara Moreira, Giovanna Passos, Helena Ribeiro, Yasmin Doi, Eduarda Silva (reserva). Na competição individual no aparelho ‘Mãos Livres’, a atleta Eduarda Silva conquistou a medalha de bronze.E não parou por aí, na prova de aparelho ‘Bola’ individual Cotia trouxe a medalha de bronze, com a ginasta Yasmin Doi; no aparelho ‘Fita trio’, Elisa Santos, Lorena Oliveira e Maria Luiza ficaram com a prata.Os atletas do Taekwondo conquistaram quatro medalhas: Maria Isabel (prata na categoria Elite feminina mais de 67kg); Samira Sacchi (bronze na categoria Elite feminina mais de 67kg); Emerson Souza (bronze na categoria Elite mais de 80kg); Isaac Carvalho (bronze na categoria Elite até 68kg).Cotia ainda conquistou a prata com a equipe de Malha e o time de Vôlei Masculino garantiu a medalha de bronze.A participação dos atletas foi viabilizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude. A cidade esteve representada em 11 modalidades: Malha, Vôlei de Praia Masculino, Atletismo Masculino – Livre, Vôlei Masculino, Futebol Masculino – sub-20, Vôlei Feminino – sub-21, Taekwondo Feminino – Livre, Taekwondo Masculino – Livre, Ginástica Rítmica Feminina – 14 anos, Karatê Masculino – Livre e Handebol Feminino – sub 21.