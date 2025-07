Com mais de 300 vagas, Feirão do Emprego 50+ e PcDs acontece neste sábado em Cotia

Edição será realizada na EM Francisco Nunes de Oliveira; saiba mais

Foto: Divulgação

A Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia realiza, neste sábado (26), das 8h às 14h, o Feirão do Emprego 50+ e PCDs 18+ na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira (Rua Prof.ª Isaura Bayerlein, 67, Vila Monte Serrat - próximo ao Terminal Metropolitano).

Cada pessoa poderá participar do recrutamento em até três empresas, por isso, será necessário ter três vias do currículo – caso não tenha este número de vias, será possível fazer cópia gratuitamente no local.Também será preciso apresentar documento oficial com foto e CPF, carteira de trabalho digital (haverá auxílio para acesso) e, no caso das Pessoas com Deficiência, será preciso apresentar o laudo médico que ateste a sua condição.Entre as mais de 300 oportunidades estão vagas nas áreas de comércio, serviços, indústria, entre outras.Neste ano, a Prefeitura de Cotia já realizou duas edições de Feirão do Emprego, uma em Cotia e outra em Caucaia do Alto, trazendo para um único espaço dezenas de empresas com centenas de vagas. Nos feirões os candidatos podem ser encaminhados para novas entrevistas ou, até mesmo, saírem contratados.