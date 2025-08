Itapevi abre 80 vagas em cursos gratuitos em escola de tecnologia e idiomas

São 80 vagas para as áreas de inglês, trabalho em equipe, ética e comunicação; inscrições vão até 3 de julho

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para cursos gratuitos na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.

Ao todo, são 80 vagas distribuídas entre três formações profissionalizantes: Inglês Básico (manhã e tarde), Ética, Atendimento e Comunicação, e Trabalho em Equipe.Os cursos são destinados a moradores com 14 anos ou mais, e as matrículas podem ser feitas até o dia 3 de agosto, presencialmente na sede da escola.Para se inscrever, é necessário comparecer à Rua Felipe Chaluppe Filho, 17 – 4º andar, no Centro (prédio da Secretaria de Educação e Teatro Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os candidatos devem apresentar RG, comprovante de residência e, se forem menores de idade, estar acompanhados de um responsável.As aulas têm foco no desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas exigidas pelo mercado de trabalho atual. A iniciativa integra o compromisso da Prefeitura em ampliar o acesso à qualificação profissional e gerar novas oportunidades para os jovens e adultos da cidade.Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: escola5.0@itapevi.sp.gov.br