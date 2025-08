Feirão do Emprego 50+ e PCDs atendeu mais de 500 cotianos, divulga prefeitura

Edição aconteceu na Escola Municipal Francisco Nunes, na Vila Monte Serrat

Foto: Prefeitura de Cotia



O ‘Feirão do Emprego 50+ e PcDs 18+’ aconteceu na Escola Municipal Francisco Nunes, na Vila Monte Serrat e os candidatos às vagas puderam participar da seleção em até três empresas. A Prefeitura disponibilizou o serviço gratuito de cópia de currículo e auxílio no acesso à carteira de trabalho digital.



No dia do feirão, outras secretarias realizaram ações como: educação ambiental, aferição de pressão arterial, doação de livros, doação de mudas de árvores, informações culturais e turísticas de Cotia, além disso, o Fundo Social realizou a doação de roupas e agasalhos.

Com oportunidade de trabalho para pessoas com idade a partir de 50 anos e Pessoas com Deficiência PcDs 18+, a última edição do Feirão do Emprego, realizada pela Prefeitura de Cotia, atendeu mais de 500 pessoas, destas, cerca de 100 já estão em processo de contratação. O feirão aconteceu no sábado, 26/07, com organização da Secretaria de Trabalho e Renda.