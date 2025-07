Homem conhecido como ‘Galo Cego’ é solto após matar estudante e volta a atacar no Butantã

Vítima, que tinha 54 anos, foi atacada com um pedaço de madeira; solto em audiência de custódia, homem voltou a atacar nesta quarta (23), na mesma região

'Galo Cego' está foragido. Foto: Reprodução

O estudante José Marconi de Brito Lima, de 54 anos, morreu nesta quarta-feira (23) após ser agredido com um pedaço de madeira na noite de quinta-feira (17), em um ponto de ônibus no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo.





A SSP informou que foram requisitados exames de corpo de delito ao Instituto Médico Legal (IML) e que o agressor ainda não foi localizado.

O autor da agressão é Michael Costa da Silva, 37 anos, conhecido como "Galo Cego", que chegou a ser preso, mas foi solto logo em seguida durante audiência de custódia. Ele agora está foragido.Testemunhas disseram que o agressor atacou José pelas costas, sem qualquer chance de defesa. A vítima passou seis dias internada em coma no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas não resistiu.Na manhã dessa quarta-feira (23), o homem voltou a atacar no mesmo ponto de ônibus. Dessa vez, a vítima foi uma mulher de 54 anos, que relatou ter sido atingida por uma barra de ferro enquanto caminhava com sua filha.