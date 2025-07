Em Itapevi, PMs salvam bebê de 35 dias que parou de respirar ao se engasgar

Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (24); após o atendimento inicial, bebê foi conduzido ao Pronto Socorro Infantil, onde permanece estável

Foto: PMSP

Policiais militares salvaram a vida de um bebê de 35 dias que havia parado de respirar ao se engasgar. O caso aconteceu em Itapevi, na manhã desta quinta-feira (24).

O pai chegou desesperado à base da 3ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano carregando seu filho no colo.Após ter relatado o ocorrido, um dos policiais iniciou imediatamente a manobra de Heimlich, método pré-hospitalar indicado para casos de engasgamento, conseguindo desobstruir as vias aéreas da criança e restabelecer sua respiração.Após o atendimento inicial, o bebê foi conduzido pela equipe policial ao Pronto Socorro Infantil de Itapevi, onde recebeu cuidados médicos e permanece estável.