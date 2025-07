Guido Fecchio deixa a Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia e faz agradecimentos

Anúncio foi feito nas redes sociais na noite desta segunda-feira (7)

Guido Fecchio. Foto: Prefeitura de Cotia







“Agradeço o prefeito Wellington Formiga pela oportunidade de conduzir uma secretaria muito importante. Agradeço também aos funcionários da secretaria, a todos os secretários pelo carinho e todos funcionários da prefeitura, enfim sempre estarei à disposição da minha cidade.”



Guido Fecchio Neto nasceu em Cotia, é casado e pai de três filhos. Técnico em contabilidade, ele é dono da empresa Guidinho Auto-socorro, fundada pelo seu avô.

O empresário Guido Fecchio deixou a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia. O anúncio foi publicado em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (7)., escreveu.Guidinho, como é conhecido, assumiu o cargo de secretário da pasta no início do mandato do prefeito Welington Formiga (PDT), em janeiro deste ano. Ainda na publicação, ele agradeceu a oportunidade pela condução da secretaria durante esses seis meses.