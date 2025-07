4ª exposição gratuita de carros modificados acontece nesta sexta-feira (11) em Cotia

No local, serão arrecadados itens de higiene pessoal e agasalhos para a instituição Cotolengo.Para evitar possíveis transtornos, os organizadores estabeleceram algumas regras aos participantes. Estão proibidos som alto, borrachões (manobra que consiste em manter o veículo parado, ou quase parado, mas com as rodas girando em alta rotação) e aceleradas.No evento estarão disponíveis produtos automotivos para vendas e ainda terá um espaço para alimentação com espetinhos, lanches e doces.: Exposição de carros modificados: Dia 11/07 (sexta-feira), a partir das 20hEm frente à Prefeitura de Cotia (Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347)Entrada gratuita