Shopping da região realiza oficina e peça teatral gratuitas para crianças neste fim de semana

Programação de férias ocorre durante o mês de julho, com atividades e brincadeiras para os pequenos e para toda a família

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, vai realizar, neste final de semana, duas atividades gratuitas para as crianças. A programação ocorre durante todo o mês de julho, devido ao recesso escolar.

No sábado (12), às 16h, tem apresentação do Teatro Catavento, com personagens do Lilo & Stitch, grande sucesso do cinema neste ano.No domingo, dia 13, as crianças vão se divertir com Oficinas de Pulseira da Amizade e Chaveiro. A ação ocorre das 14h às 18h.No dia 19, as crianças poderão acompanhar uma sessão de contação de histórias a partir das 16h.Nos dias 26 e 27 de julho, o Shopping Central Park vai proporcionar muita criatividade com a febre do momento: Bobbie Goods. Os livros para colorir figuras fazem sucesso entre as crianças. A ação ocorre das 14h às 18h, com sessões de 30 minutos.O dia 25 de julho, primeiro aniversário do Shopping Central Park, será muito especial. A comemoração se mistura à programação de férias com teatro infantil de “A Bela e a Fera”, às 16h. Além disso, haverá distribuição de pipoca-doce e Parada de Aniversário, com apresentação de banda e entrega de balões personalizados., diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.