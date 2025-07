Frente fria provoca chuva, vento e derruba a temperatura em Cotia nesta semana

Veja a previsão do tempo completa para a semana

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Depois de um fim de semana com sol e calor, a passagem de uma frente fria na madrugada desta segunda-feira (28) trouxe chuva e ventania para o estado de São Paulo.





O prefeito Welington Formiga chegou a fazer uma publicação sobre a ventania que atingiu a cidade. Veja abaixo:









Segundo alerta da Defesa Civil de São Paulo, os ventos chegaram a 90 km/h na região.



QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA



A passagem da frente fria também deve derrubar as temperaturas em Cotia. A queda está prevista para acontecer a partir de terça-feira (29), com declínio de até 7°C.



Veja abaixo a previsão do tempo



Segunda-feira (28) Mínima: 14°C | Máxima: 23°C

Sol com nuvens pela manhã, diminuição de nuvens à tarde; noite com pouca nebulosidade



Terça-feira (29) ️Mínima: 8°C | Máxima: 17°C

Sol o dia todo com nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.



Quarta-feira (30) ️Mínima: 7°C | Máxima: 16°C

Sol com algumas nuvens. Não chove



Quinta-feira (31) ️Mínima: 8°C | Máxima: 19°C

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde



Sexta-feira (1) ️Mínima: 10°C | Máxima: 23°C

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite

A previsão é de chuva em todo o estado ao longo do dia, especialmente na parte mais ao Sul, na divisa com o Paraná, mas ela deve perder força e chegar no fim do dia mais como uma garoa. No litoral paulista, no entanto, ela deve ficar mais forte.Em Cotia, por volta das 3h, uma forte ventania assustou moradores. Diversos relatos nas redes sociais, relatou uma internauta.