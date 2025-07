Burger King inaugura loja com formato inovador em Osasco; veja os diferenciais

Unidade foi inaugurada nesta quarta-feira (30)

Imagem: Divulgação

O Burger King fez sua estreia no estilo Royal Pavilion em Osasco, com a abertura da primeira loja nesse formato.

Situada na Av. Pref. Hirant Sanazar, 1400, a nova unidade, inaugurada nesta quarta (30), apresenta um conceito inovador que combina design contemporâneo, ambiente propício para fotos e tecnologia digital, ocupando mais de 227 m² de área construída.A loja dispõe de uma equipe de 40 colaboradores e está equipada com totens de autoatendimento, BK Drive e plataformas de entrega, além do atendimento no balcão.Neste momento, existem nove restaurantes da rede em Osasco, com previsão de inaugurações adicionais no mesmo modelo nos próximos meses.Para celebrar a inauguração, os clientes cadastrados no Clube BK ganham pontos em dobro em todas as compras realizadas na nova unidade até 6 de agosto.