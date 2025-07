Menina de 12 anos é encontrada morta e amarrada dentro de casa em Carapicuíba

Nicolly foi encontrada na cama, com as mãos e pés amarrados com panos e com sangramento no nariz; padrasto é o principal suspeito

Nicolly foi encontrada morta dentro de casa. Ela tinha apenas 12 anos. Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Nicolly, de 12 anos, encontrada morta em sua residência na tarde de sábado (19), na rua Cosmópolis, em Carapicuíba.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da criança foi localizado com sinais de violência, como uma lesão no olho e indícios de estrangulamento.A menina foi encontrada na cama, com as mãos e pés amarrados com panos e com sangramento no nariz. O padrasto seria o principal suspeito do crime.De acordo com reportagem do SBT, o padrasto foi o último a ver a menina viva. Ele deixou a enteada e outros dois filhos com o proprietário do cortiço onde mora a família, alegando ter ido ajudar a esposa, Pamela Santos Fernandes, de 30 anos, que havia desmaiado no trabalho. Ele não voltou para casa.Uma testemunha disse que quando encontrou a criança, ela estava "de bruços em cima da cama, com as mãos amarradas e um pano no pescoço, sem sinal de vida".Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou a morte.O caso é investigado como homicídio pelo 1º DP da cidade, onde a autoridade policial solicitou perícia ao local e exames de IML ao corpo.