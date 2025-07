Final de semana em Cotia terá nevoeiro e frio, indica previsão do tempo

Com previsão de tempo fechado e friozinho, o final de semana é ideal para atividades em ambientes fechados





O final de semana em Cotia promete ser típico do inverno: temperaturas amenas durante o dia, frio intenso à noite e nevoeiro predominante. De acordo com o Climatempo, entre sexta-feira (18) e domingo (20), a cidade será marcada por dias de sol entre névoa, com termômetros variando entre 9°C e 20°C.

Sábado - 19 de julho - Máx de 19 °C e mín de 9°C - Dia deve ter sol com névoaDomingo - 20 de julho - Máx de 20ºC e mín. de 10ºC - Dia deve ter sol com névoa

Com previsão de tempo fechado e friozinho, o final de semana é ideal para atividades em ambientes fechados, como visitar cafés locais ou assistir a filmes em casa.