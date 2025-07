Cotia abre inscrições para o 1º Desafio X1 de Basquete

A competição será no dia 30 de agosto, com desafios masculinos e femininos, em três categorias.









Para participar, basta se inscrever no link abaixo e encarar o desafio. A equipe inscrita poderá ser composta por um técnico e/ou um representante e um jogador. Os três primeiros colocados receberão medalhas correspondentes ao resultado, e o campeão e vice também serão premiados com um troféu.



Este formato é um desafio em que apenas dois jogadores se enfrentam em meia quadra e, quem conseguir pontuar mais, vence. É uma modalidade dinâmica e os participantes têm a oportunidade de mostrar suas habilidades no drible, arremesso e defesa. Não precisa ser profissional para participar, basta gostar do esporte, fazer a inscrição até o dia 25 de agosto de 2025 e estar uniformizado no dia do desafio.



“Esta modalidade é bastante popular no basquete de rua e agora nós, na secretaria, queremos iniciar este formato em competição para, quem sabe, vermos o X1 na cultura do nosso esporte. Chegou a hora da turma que gosta de arremesso vir mostrar as suas habilidades”, disse Miraildes Mota, a Formiga, secretária adjunta de Esporte e da Juventude.



Na competição, cada bola convertida no garrafão valerá um ponto e, fora do garrafão, valerá dois. O jogador terá três segundos para fazer arremesso e, em caso de rebote, cesta, roubo ou bloqueio, o jogo inicia fora do garrafão. De acordo com a secretaria, em caso de empate, o jogo será decidido em três lances livres alternados.



Serviço



1º Desafio X1 de Basquete de Cotia

Dia 30 de agosto de 2025

Local: Ginásio de Esportes de Cotia

Endereço: Rua Ouro, s/nº (ao lado do Mercado Municipal)

Inscrições on-line até 25 de agosto de 2025





Inscreva-se:

Naipe masculino

