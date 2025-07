Welington Formiga faz balanço dos 6 primeiros meses de governo em Cotia

Balanço foi feito durante as audiências públicas do Orçamento Participativo 2026; veja quais foram os pontos destacados pelo chefe do Executivo da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

Durante as audiências públicas do Orçamento Participativo 2026, o prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), fez um rápido balanço dos seis primeiros meses de governo.

Implantação da primeira Secretaria de Neurodiversidade e da primeira Secretaria de Periferias do Brasil;

Implantação de um abrigo provisório e emergencial para pessoas em situação de ruas;

Projeto Pão na Mesa;

Curso de corte e costura ‘Entre Linhas e Sonhos’;

Investimento de R$ 10 milhões como contrapartida municipal para instalação do Instituto Federal de Cotia;

Reajuste de 20% no salário do magistério municipal;

Adesão do Programa Contrata Brasil;

Três edições do Feirão do Emprego, sendo uma edição específica para pessoas 50+ e PcDs 18+;

Entrega de uniforme escolar;

Renovação e ampliação da frota da Guarda Civil Municipal;

Entrega dos coletes balísticos para a Guarda;

Projeto Karterapia;

Implantação do Sistema Smart Cotia (videomonitoramento com reconhecimento facial);

Retomada do Projeto Educando (de resistência às drogas e à violência);

Cursos gratuitos de capacitação profissional;

Reabertura do Projeto Acqua Social e Acqua Sênior;

Projeto Vigilância Cidadã;

Por meio do Programa BEEM fez a contratação de 100 estagiários;

Inauguração da arena de futebol do Jardim Estela Maris;

Entrega das novas instalações do CAPS AD;

Implantação do 1º Meliponário Municipal;

Ampliação de escolas com sala de aula de tempo integral;

Lançamento do Programa Asfaltaço;

Ampliação das modalidades esportivas gratuitas;

Reativação e reestruturação do PAT;

Regularização e ampliação da frota da coleta de lixo;

Convocação de professores e auxiliares de classe;



Orçamento Participativo: audiências públicas continuam nesta semana



Nesta terça-feira (29), a partir das 19h30, acontece a terceira audiência pública do Orçamento Participativo realizada pela Prefeitura de Cotia.



O objetivo é ouvir da população quais são as prioridades que deverão constar na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.



No último sábado (26), a audiência aconteceu nas regiões do Jardim Panorama e Parque Turiguara. A Prefeitura também realiza uma consulta pública on-line [veja abaixo].



Diversos vereadores e secretários municipais participaram das reuniões. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a audiência pública para apresentação final dos projetos da Lei Orçamentária Anual 2026 acontecerá no dia 20 de agosto de 2025, local e horário serão divulgados.



Audiências Públicas da Lei Orçamentária Anual 2026



Dia 29 de julho de 2025 – 19h30

Local: Câmara Municipal (Rua Batista Cepelos, 91, centro)



Regional Granja Viana

Dia 30 de julho de 2025 – 19h

Local: SENAI (Rua Direita, 955, Parque São George)



Regional Caucaia do Alto

2 de agosto de 2025 – 9h

Local: E.M Maísa Aparecida Ribeiro (Rua Antônia Xavier Pires, 39, Caucaia)



Regional Caputera

2 de agosto de 2025 – 15h

Local: Regional do Caputera (Estr. Vera Bottaro de Oliveira, 237, Caputera)



Consulta Pública On-line da Lei Orçamentária Anual LOA 2026



Link:



Até 15 de agosto de 2025 Regional CentralDia 29 de julho de 2025 – 19h30Local: Câmara Municipal (Rua Batista Cepelos, 91, centro)Regional Granja VianaDia 30 de julho de 2025 – 19hLocal: SENAI (Rua Direita, 955, Parque São George)Regional Caucaia do Alto2 de agosto de 2025 – 9hLocal: E.M Maísa Aparecida Ribeiro (Rua Antônia Xavier Pires, 39, Caucaia)Regional Caputera2 de agosto de 2025 – 15hLocal: Regional do Caputera (Estr. Vera Bottaro de Oliveira, 237, Caputera)Consulta Pública On-line da Lei Orçamentária Anual LOA 2026Link: https://apps.cotia.sp.gov.br/LOA/ Até 15 de agosto de 2025

Veja abaixo quais foram os pontos destacados pelo prefeito:Orçamento Participativo