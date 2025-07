Ciro Gomes visita Cotia e realiza encontro com prefeito, vice e secretários

Ex-presidenciável apoiou a candidatura de Welington Formiga nas eleições municipais; encontro ocorreu nesta manhã no auditório da prefeitura

O ex-ministro Ciro Gomes, que se aproxima da filiação ao PSDB e mira a disputa eleitoral de 2026, visitou Cotia na manhã desta segunda-feira (21) e realizou um encontro com o prefeito Welington Formiga (PDT), com o vice, Paulinho Lenha (PDT) e alguns secretários municipais, além do presidente da Câmara de Cotia, Professor Osmar (Republicanos).

O encontro, que aconteceu no auditório do Paço Municipal, teve como tema central a construção e o dia a dia da gestão pública.Ele chegou a gravar um vídeo pedindo votos., disse Ciro, referindo-se a gestão de Rogério Franco.Segundo veículos da Grande Mídia, Ciro está prestes a trocar o PDT pelo PSDB. O ex-presidenciável cearense se reuniu com a cúpula do tucanato na última segunda-feira (14), em Brasília. Na reunião, Ciro teria deixado sua filiação ao PSDB encaminhada. A expectativa é de que a filiação seja oficializada em cerimônia a ser realizada entre agosto e setembro.