Figurões da política e famosos aparecem para pedir votos para candidatos de Cotia | Rudney Oliveira

Campanhas se intensificaram para tentar atrair o eleitor

Em Cotia, mais de 192 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais que acontecem neste domingo (6). Os cotianos irão escolher os vereadores, prefeito e vice prefeito para a gestão entre 2025 e 2028.

No cargo de prefeito, há uma polarização entre Welington Formiga (PDT) e Ângela Maluf (PSD) e, nos últimos dias, as campanhas se intensificaram ao trazer figuras conhecidas da política e também de famosos para atrair o eleitor.

Ângela, por exemplo, gravou vídeo com apoio do governador Tarcísio, do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e do apresentador Ratinho, do SBT.

"Cotia nunca esteve tão bem, precisa continuar nesse caminho" - Ratinho ao pedir voto para Ângela Maluf

"O Governo do Estado tem muita parceria com a Prefeitura de Cotia, é um trabalho que vem dando resultado e por isso tem que continuar" - Tarcísio ao pedir voto para Ângela Maluf

Do outro lado, o ex-ministro Ciro Gomes, o deputado Marco Feliciano e o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega gravaram vídeos pedindo votos para Welington Formiga.

"Ele estudou todos os problemas da cidade, incluindo a questão econômica e como vocês sabem está muito mal devido a péssima administração da atual gestão" - Ciro Gomes ao pedir voto para Welington Formiga.

"Peço a todos que votaram em mim transfira o voto em Welington Formiga, ele é um homem de bem, de família que vai transformar essa cidade" - Deputado Marco Feliciano ao pedir foto para Welington Formiga.

Resta saber se esses apoios farão diferença na decisão do eleitor, domingo (6) saberemos.





Veja os vídeos de apoio abaixo: