Grupo de Itapevi é campeão no maior festival de dança do mundo

Grupo Garra faturou primeiro lugar na categoria de dança contemporânea no Festival de Joinville

Foto: Divulgação

O grupo itapeviense Garra, da Escola Livre de Dança de Itapevi, conquistou o 1º lugar na categoria dança contemporânea – conjunto sênior, na terça-feira (29), durante a 42ª edição do Festival de Dança de Joinville (SC), considerado o maior do mundo, segundo o Guinness Book.

, disse o prefeito Marcos Godoy, o Teco (Podemos).A coreografia Burnout, assinada por Deise Sanches, será apresentada novamente, neste final de semana, na Noite dos Campeões, no palco principal do Centreventos Cau Hansen. Esse mesmo espetáculo foi o grande vencedor, no ano passado, do Festival “Cacodance”, em Minas Gerais.Com importantes premiações no currículo, o Grupo Garra é um celeiro de grandes talentos itapevienses. Dirigido por Lau Silva, o grupo é dividido em três categorias: Infantil (alunos com idade entre 7 e 10 anos – atualmente com 49 bailarinos); Infanto-juvenil (entre 11 e 14 anos – 45 bailarinos) e Adulto (acima de 14 anos – 40 bailarinos).Fazem parte da Companhia os alunos que se destacam nas aulas de dança oferecidas pela Escola Livre de Dança, da Secretaria de Cultura. Eles são selecionados e convidados para uma performance de alto rendimento.Grupo Soul GuetoO Grupo Soul Gueto Street Crew, mantido pela Escola Livre de Dança, também conquistou o terceiro lugar, na categoria Danças Urbanas, com a coreografia Sintonia, com Peterson Santiago (coreógrafo) e Wellington Carvalho. A competição aconteceu no Festival Sapatilha, parte integrante das atividades do Festival de Joinville.