Vítima é resgatada dentro de porta-malas após sequestro em Carapicuíba

Dois criminosos foram presos

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) libertou, na sexta-feira (13), uma vítima de sequestro mantida no porta-malas de um veículo, em Carapicuíba. Dois criminosos foram presos.

A equipe realizava patrulhamento pela Rua Jequitibá quando foi abordada por um motociclista que informou sobre um veículo HB20 circulando nas proximidades com uma pessoa sequestrada no porta-malas.Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o automóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o veículo com a vítima e fugiram a pé.A vítima foi resgatada e informou que havia solicitado uma corrida por aplicativo na Estrada das Acácias, quando foi rendida por criminosos armados, agredida e feita refém. Eles ainda subtraíram seus pertences pessoais.Com base nas características fornecidas, os policiais intensificaram o patrulhamento e, ainda pela Estrada Jequitibá, localizaram dois suspeitos. Ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir novamente, mas foram contidos e detidos. Com eles foram encontrados dois celulares e dois cartões bancários em nome de terceiros.A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial da região, onde a vítima reconheceu os detidos como autores do sequestro.No mesmo local, outra vítima compareceu e também reconheceu os indivíduos como responsáveis por um sequestro ocorrido no dia 8 de junho, no município de Osasco, em que foi libertada posteriormente na Rua Porto Vitória.