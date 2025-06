Após denúncia, PM apreende mais de 12 kg de drogas dentro de residência no Jd. Lavapés

Não havia ninguém no local no momento da apreensão

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na quinta-feira (12), mais de 12 quilos de drogas dentro de uma residência no Jardim Lavapés, em Cotia. Não havia ninguém no local no momento da apreensão. A ação ocorreu após uma denúncia anônima.

Durante a incursão pela viela indicada, os policiais perceberam um forte odor característico de drogas vindo de um imóvel aparentemente desabitado. Ao se aproximarem da casa, visualizaram, através de uma porta aberta nos fundos, uma sacola de supermercado contendo substâncias aparentando ser entorpecentes.Diante da situação, a equipe ingressou no local e localizou diversas sacolas plásticas com grande quantidade de drogas, totalizando 3.550 eppendorfs de cocaína, 1.375 invólucros de maconha, 2.200 frascos de crack, 540 frascos de lança-perfume, seis balanças de precisão.Além disso, foram contabilizados aproximadamente 3,650 kg de maconha, 2,636 kg de cocaína e 5,784 kg de crack, armazenados em embalagens plásticas.Todo o material foi apreendido e apresentado no Distrito Policial Central de Cotia, onde foi feita a apreensão das drogas. A investigação prossegue para identificar os responsáveis pelo imóvel e pelo armazenamento dos entorpecentes.