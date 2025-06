PM prende quadrilha e liberta médico de cativeiro após "golpe do amor"

Caso aconteceu em Osasco; criminosos foram detidos após realizarem compras no valor de R$ 10 mil em shopping com cartão da vítima

Foto: PMSP





A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (12), dois homens e apreendeu três adolescentes envolvidos em um sequestro seguido de extorsão por meio do chamado “golpe do amor”.

A vítima, um médico de 30 anos, havia sido sequestrada na noite de quarta (11) em Osasco. Ele foi rendido por um grupo de seis criminosos após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento que ocorreria por volta das 21h.O médico foi encapuzado e sob ameaça do bando foi coagido a fornecer senhas bancárias, onde permaneceu como refém durante toda a madrugada de quarta-feira.No dia seguinte, quatro suspeitos foram até um shopping do município em posse do cartão roubado da vítima. Após realizarem compras em diversas lojas no valor total de R$ 10 mil, os seguranças do local desconfiaram da ação e acionaram a Polícia Militar.Os agentes localizaram os integrantes da quadrilha em uma barraca de lanches próximo do estabelecimento com várias sacolas contendo chinelos, tênis, roupas, bonés, a quantia em dinheiro de R$ 1,6 mil, além da nota fiscal das compras.No bolso de um dos suspeitos havia vários cartões bancários em nome de uma pessoa desconhecida, além de quatro celulares, sendo um pertencente ao mesmo dono.Os policiais, então, descobriram que se tratava de uma vítima de sequestro e os detidos informaram onde o refém era mantido em cárcere. No local, na rodovia Castelo Branco, os PMs localizaram a vítima sob vigia de um quinto suspeito que portava um simulacro de arma de fogo. O homem foi libertado sem ferimentos.Na delegacia, a vítima reconheceu os cinco integrantes do bando. O celular e os cartões foram devolvidos ao homem.Os detidos, de 18 e 19 anos, foram encaminhados à Cadeia Pública de Osasco, sendo que os menores infratores, um de 15 e dois de 17 anos, foram apresentados à Justiça da Infância e Juventude da Comarca do município.O caso foi registrado como roubo e ato infracional de roubo e corrupção de menor de 18 anos no 4º Distrito Policial do município.