Um pedaço da África em São Roque: hotel com temática de safari promete impulsionar turismo

Aquisição é do grupo responsável pelo Animália Park; empreendimento vai ocupar o espaço do antigo Hotel Alpino, fechado desde 2023

Espaço será inaugurado onde funcionava o Hotel Alpino. Foto: Reprodução

O grupo responsável pelo Animália Park vai abrir um hotel temático em São Roque, a menos de 20 km do parque localizado em Cotia. O empreendimento vai ocupar o espaço do antigo Hotel Alpino, fechado desde 2023, e terá como inspiração os luxuosos lodges da savana africana.

A informação foi divulgada por diversos portais da região e confirmada pelo Cotia e Cia junto à assessoria de imprensa do Animália. Por enquanto, o grupo não divulgou datas e nem novas informações detalhadas.O espaço está localizado em uma enorme área. O hotel fazenda possuía piscinas, campo de futebol, quadras de esporte e academia, mas foi interditado após um incidente sanitário e nunca mais retomou suas atividades.A ideia do novo empreendimento é proporcionar uma hospedagem diferenciada, na qual as pessoas poderão viver momentos de conexão com o ambiente ao redor, em meio a uma área verde e, possivelmente, com a presença de animais que recriem a atmosfera dos safáris.Embora o grupo ainda não tenha confirmado pacotes combinados, a curta distância entre os dois pontos abre espaço para integrações futuras. Como São Roque já atrai turistas pelas vinícolas e paisagens naturais, o novo empreendimento tem tudo para aquecer ainda mais o turismo regional.