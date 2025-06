‘Tribunal do crime’: um dos bandidos mais procurados do Paraná é preso em Cotia

Criminoso está envolvido em um duplo homicídio ocorrido em 2024. no município de Marechal Cândido Rondon (PR); ele foi capturado pela GCM

Ele foi capturado e encaminhado à Delegacia de Cotia. Foto: Google Street Views

Um homem, de 40 anos, foragido da Justiça do Paraná e considerado um dos bandidos mais procurados do estado, foi preso nesta quarta-feira (04) em Cotia.

Segundo a Polícia Civil, ele é o último suspeito a ser capturado na investigação sobre um duplo homicídio ocorrido em 2024, no município de Marechal Cândido Rondon (PR).A prisão foi realizada durante uma abordagem de rotina da Guarda Civil Municipal (GCM). Segundo os agentes, o homem estava entre um grupo de pessoas reunidas em frente a uma adega, quando a chegada da viatura provocou movimentações suspeitas.Ao perceberem a aproximação da equipe, alguns indivíduos tentaram se dispersar, o que motivou a abordagem.O homem confessou que era procurado pela polícia paranaense por sua participação em uma organização criminosa. Ele também revelou que estava em São Paulo para discutir o destino de outros integrantes do grupo.De acordo com as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o crime que levou à sua condenação está relacionado a um chamado "tribunal do crime" - um julgamento informal conduzido por facções criminosas. As vítimas teriam sido executadas após serem acusadas pela facção de envolvimento na morte de uma jovem.A prisão do foragido encerra a primeira fase da Operação Pandora, deflagrada pela PCPR em janeiro deste ano, quando outros sete integrantes da organização foram detidos. A ação foi batizada em alusão à “caixa de Pandora", fazendo referência à revelação de crimes ocultos praticados pelo grupo.O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Cotia e deverá ser transferido para o Paraná, onde responderá pelos crimes.