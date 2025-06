Ex-músico do Raça Negra, Café foi acolhido em Cotia e quase foi enterrado como indigente

Edson Café morreu no último domingo (1º) em São Paulo. Ele foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste

Edson Café tinha 69 anos. Foto: Reprodução

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café e ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu no último domingo (1º), aos 69 anos, em um hospital da capital paulista. Dependente químico e em situação de rua há mais de uma década, ele quase foi enterrado como indigente.

Segundo relato de Xênia Alves, amiga que o acolheu durante um período em Cotia, o corpo de Café chegou ao Instituto Médico Legal (IML) sem identificação., afirmou Xênia em entrevista ao Metrópoles. Ela contou que uma mulher desconhecida foi quem reconheceu o músico no IML e alertou amigos.Café deixou a casa da amiga há três anos, por vontade própria, de acordo com ela. Então, ele passou a vagar entre a Favela 3 Coco, em Itaquera, e a Praça Sampaio Vidal, na Vila Formosa, ambas na zona leste de São Paulo.De acordo com o boletim de ocorrência, Edson foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Carrão. Ali, sofreu um infarto, foi entubado e transferido ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu horas depois.O corpo do músico foi oficialmente reconhecido por dois de seus filhos, Junior e Fabio.O músico fez parte da formação original da banda Raça Negra, sucesso nacional nos anos 1990. Ele tocava violão e pandeiro, e era lembrado por sua contribuição com o estilo romântico e popular do grupo.Nos últimos anos, Edson enfrentou uma trajetória marcada por dificuldades. Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), perdeu os movimentos dos braços, o que contribuiu para o desenvolvimento de um quadro de depressão e dependência química. Passou a viver em situação de rua, sendo amparado por familiares sempre que possível.Em uma de suas raras aparições públicas, o artista concedeu entrevista à Rede Record, em 2021, e chegou a dizer que teve ajuda negada por integrantes da banda do qual fez parte.