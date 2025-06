Censo do IBGE revela perfil religioso da população de Cotia

Dados do Censo Demográfico 2022 trazem informações detalhadas sobre a religião nos municípios brasileiros

Foto: Freepick

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (6) os dados do Censo Demográfico 2022 com informações detalhadas sobre a religião nos municípios brasileiros.

Em Cotia, o Censo mostrou que a maioria da população se identifica como católica, refletindo um perfil religioso ainda bastante tradicional.De acordo com o levantamento, 48,85% dos moradores de Cotia se declararam como Católicos Apostólicos Romanos. Em segundo lugar, aparecem os evangélicos, que representam 28,59% da população. Apesar de menor, esse percentual mostra a relevância crescente das igrejas evangélicas no cenário local.Outras religiões têm presença pouco expressiva no município. O espiritismo representa 2,81% da população, enquanto Umbanda e Candomblé, 1,31%, e tradições indígenas registraram 0,02% na amostragem. Já o grupo de “outras religiosidades” soma 6,23%.Chama a atenção também o percentual de pessoas que afirmaram não ter religião, que chega a 12%. Já as categorias “não sabe” e “sem declaração” registraram 0,10%.Os dados atualizados ajudam a traçar o perfil cultural e social da cidade, que mantém uma base religiosa predominantemente cristã. O levantamento serve como subsídio para políticas públicas, além de orientar ações sociais e pastorais de diferentes segmentos religiosos no município.A divulgação faz parte da série de resultados do Censo 2022, que vem sendo divulgada de forma segmentada pelo IBGE ao longo de 2024 e 2025.