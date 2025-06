Sarau em Cotia celebra cultura nordestina com lançamento de livro e música ao vivo

Atividade cultural acontece neste sábado (21), a partir das 19h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos

Foto ilustrativa / Agência Brasil

O Sarau Para Elos chega a sua 9ª edição neste sábado (21), em Cotia. O evento, que acontece a partir das 19h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147), contará com uma extensa programação, que vai desde apresentações musicais até lançamento de livro.



Saiba mais sobre as atrações:



Tin Tin Alves: Cordelista, autor de diversos livros. É membro do grupo “Cordel Cantante”, da Comissão da Salvaguarda do Cordel junto ao IPHAN no Estado de São Paulo, da ANLPPB (Academia Nacional de Literatura do Portal do Poeta Brasileiro) e da Associação Embusca das Artes. Lançará no evento o seu mais recente livro “Abecedário em Cordel”.



Grupo Pé na Terra: Formado por membros da comunidade e escola Waldorf Guayi (Embu das Artes), o grupo musical promete agitar o evento com um repertório de forró e muito arrasta-pé!



Coral Nossa Voz: Atração tradicional na abertura dos saraus, o coral foi formado por um grupo de amigos em 2018 na casa Atitude de Amor. Com um repertório variado, preza por músicas que passam mensagens de amor, amizade e esperança. O Coral Nossa Voz canta por todos e para todos.



Cia Kadife Dúnya: A Cia Kadife Dunya é uma companhia de dança que promove a fusão mágica entre a dança e o empoderamento feminino, com performances incríveis que celebram a força e a expressão das mulheres.



Serviço

9ª edição do ‘Sarau Para Elos’

Tema: Cultura Nordestina

Data: 21/06/2025 – sábado

Horário: a partir das 19h

Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos

Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147

Gratuito

A atividade cultural é para todas as idades, com entrada franca e participação livre com o microfone aberto.Com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, a programação artística contará com o lançamento de livro de Tin Tin Alves, música com Grupo Pé na Terra, dança com a Cia Kadife Dúnya e o Coral Nossa Voz.Os organizadores pedem para cada um levar uma bebida e um prato típico para compartilhar ao final do sarau.A 9ª edição do Sarau para Elos é uma das atividades do projeto Biblioteca Cultura Viva, selecionado pelo edital de cultura PROAC de 2024 do Estado de São Paulo