Cotia celebra Corpus Christi com montagem de tapetes coloridos, missas e procissões

Nesta quinta-feira (19), Cotia celebra o feriado de Corpus Christi com uma programação religiosa que inclui a confecção de tapetes coloridos, missas e procissões.

A Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, localizada na rua Senador Feijó, 12, centro, fará o tradicional tapete de Corpus Christi a partir das 6h, com a participação de fiéis, logo após a oração na paróquia (Igreja Matriz).O tapete será confeccionado na rua Senador Feijó e na rua Batista Cepelos, no centro.Às 16h, acontecerá a Santa Missa na paróquia e, em seguida, a procissão Eucarística em direção ao Carmelo Imaculado Coração de Maria, na av. Prof. Joaquim Barreto, 162, centro.Na Paróquia Santo Antônio da Granja Viana, localizada na rua Santo Antônio, 486, Granja Viana, às 4h acontecerá a Adoração ao Santíssimo, na Capela de Santo Antônia.Em seguida, por volta das 4h30, os fiéis iniciam a confecção do tapete na rua Santo Antônio, do número 486 até o 307.Às 9h30 acontece a procissão e uma Missa às 10h na Paróquia.