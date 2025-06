Cotia passa a contar com ‘cartório do futuro’, nova Vara Cível e Vara da Família e das Sucessões

Cidade concentra atualmente 168 mil processos em andamento. As novas instalações visam fortalecer o sistema de Justiça

Presidente do TJSP, Fernando Antonio Torres Garcia

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) instalou na última semana três novas estruturas judiciais na Comarca de Cotia. Além de uma Vara da Família e das Sucessões, foram criadas a 3ª Vara Cível e uma Unidade de Processamento Judicial (UPJ), que visa otimizar o andamento de ações criminais.





A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia.



Com população estimada em torno de 300 mil habitantes, Cotia concentra atualmente 168 mil processos em andamento. As novas instalações visam fortalecer o sistema de Justiça, ampliar o acesso e dar mais agilidade aos trâmites judiciais na região.



“A Presidência do TJSP está atenta às demandas da comarca e à constante necessidade de modernização do Judiciário, o que se traduz nas instalações das novas unidades. Tais mudanças virão para agilizar a tramitação dos processos e garantir ao jurisdicionado uma melhor e mais eficiente prestação jurisdicional, acompanhando, assim, o crescimento e dinamismo da comarca”, afirma a juíza diretora do fórum de Cotia, Renata Meirelles Pedreño.



A Vara da Família e das Sucessões terá como titular o juiz Danniel Adriano Araldi Martins e a 3ª Vara Cível, o juiz Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy. Já a UPJ das 1ª a 3ª Varas Cíveis e da Vara da Vara da Família e das Sucessões será correcionada pela juíza Renata Meirelles Pedreño.



‘CARTÓRIO DO FUTURO’



Conhecida como ‘Cartório do Futuro”, a Unidade de Processamento Judicial unifica ofícios de mesma competência para processamento e cumprimento das determinações judiciais e adota uma nova divisão de tarefas e melhor distribuição dos recursos humanos e do espaço físico.



Segundo o TJ, as antigas seções se transformam em equipes mais ágeis, com funções específicas e gestores responsáveis, o que gera um impacto positivo no dia a dia de trabalho.



As varas atreladas à UPJ permanecem independentes e os gabinetes dos juízes recebem reforço no quadro funcional. Estudos mostram, de acordo com o TJ, que o modelo gera aumento de produtividade de 60% em comparação ao formato tradicional dos ofícios.