Projeto idealizado por mãe e filho reforma biblioteca em Cotia e anuncia agenda cultural

Espaço passa por uma reforma completa para dar mais vida e visibilidade à cultura e à arte; confira a agenda anunciada

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

O projeto Biblioteca Cultura Viva já foi colocado em prática na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia. O local passa por uma reforma completa e pretende dar mais vida a um dos polos culturais mais importantes do município.

O projeto foi idealizado pelos artistas Cilene Lopes e Vinicius Politano (mãe e filho) e selecionado pelo edital de cultura PROAC de 2024 do Estado de São Paulo. A proposta é modernizar o espaço e preenchê-lo com atividades culturais.Os trabalhos contemplam toda a pintura interna, troca de todas as estantes de livros, entre outras melhorias, como novas luminárias e tomadas, mais computadores e novas baias.Os vasos sanitários também serão substituídos e serão colocadas barras de acessibilidade nos banheiros.A sala de cinema e eventos será trocada de lugar, deixando o local mais funcional e acolhedor para os frequentadores da biblioteca e participantes da agenda cultural que acontece toda semana no local.Por conta da obra, a biblioteca permanece fechada para o público pelo menos até o início da segunda quinzena de junho.Os idealizadores do projeto já criaram uma página no Instagram e divulgaram a agenda cultural do mês de junho, que vai ocorrer logo após a conclusão da reforma.No dia 21, às 14h, vai acontecer uma oficina de print com a artista visual e educadora Luiza Zelada. Na sequência, a partir das 19h, o Sarau Para Elos dará início à nova jornada de atividades na biblioteca.Já nos dias 25, 26 e 30 de junho, além do dia 1º de julho, a biblioteca Batista Cepelos recebe a Oficina de Elaboração de Projetos Culturais com Silvana Bárbara.Para completar a agenda, no dia 28/06, o espaço receberá o show ‘Arribação’.