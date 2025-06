Quem era o empresário de Osasco encontrado morto em Interlagos e o que se sabe sobre o caso

O corpo de Adalberto dos Santos Junior, de 36 anos, foi encontrado nesta terça (3) nas imediações do Autódromo de Interlagos

O corpo de Adalberto dos Santos foi encontrado ensta terça (3). Foto: Reprodução / Redes sociais

Um empresário desapareceu após comparecer a um evento de motocicletas no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na última sexta-feira (30). Seu corpo foi encontrado nesta terça (3) em uma área de obras próximo ao local. O caso vem sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que o corpo localizado nas imediações do autódromo pertence ao empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 36 anos.Adalberto era proprietário de uma ótica localizada no bairro Baronesa, em Osasco. O estabelecimento funciona desde 2012.Fã de automobilismo, o empresário se apresentava em uma rede social como tricampeão paulista de kart. Atualmente, ele participava do campeonato amador Grakar (Grupo de Amigos Kartistas).Na última atualização, publicada no dia 23 de maio, Adalberto aparecia em 18º lugar no campeonato após quatro rodadas, com 78 pontos. A temporada deste ano começou em fevereiro. Na primeira corrida do ano, o empresário foi o piloto mais rápido.Adalberto nasceu em São Paulo e era casado com a farmacêutica Fernanda Dândalo.O corpo de Adalberto foi encontrado em uma área em obras nas proximidades do Autódromo de Interlagos, quatro dias após o seu desaparecimento.Segundo a Prefeitura de São Paulo, foi um funcionário que atuava na obra - em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto no Autódromo de Interlagos -, que localizou o corpo.O caso até o momento não foi esclarecido e ninguém foi preso. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que o DHPP "requisitou exames periciais, que estão em elaboração e segue realizando oitivas e analisando imagens de câmeras de segurança para o total esclarecimento dos fatos". Não há informações sobre suspeito detectado.O caso foi registrado como morte suspeita, mas a tipificação criminal pode ser alterada no decorrer da investigação, a depender do que ficar comprovado.