Marcha para Jesus de Cotia chega a sua 26ª edição e reúne diversos artistas da música Gospel

Entre os artistas que se apresentarão, estão confirmados: Theo Rubia, DJ MP7 e Pamela Rodrigues

Foto: Reprodução / Marcha para Jesus de Cotia

Integrante do calendário oficial de eventos de Cotia, a Marcha para Jesus de chega à 26ª edição com uma programação que reunirá diversos artistas da música gospel. O evento acontece no dia 28 de junho.