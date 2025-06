Quadrilha faz 10 reféns durante roubo em marcenaria em Embu das Artes

Todos foram presos em flagrante

Foto: SSP

Quatro homens foram presos em flagrante enquanto roubavam uma marcenaria na região de Capim Guaçu, em Embu das Artes, nesta terça-feira (3). O bando chegou a fazer dez reféns no estabelecimento comercial, mas os envolvidos foram detidos pela Polícia Civil.

Os criminosos responderão por roubo, associação criminosa, adulteração de veículo automotor e receptação. O caso foi registrado na Dise de Taboão da Serra.



Um quinto suspeito foi identificado logo após o flagrante. Ele é acusado de ser agenciador de “conteiros” da quadrilha, responsável por selecionar pessoas para emprestarem as contas bancárias.Além disso, os suspeitos ainda tentaram roubar alianças, celulares, joias, cartões bancários e outros pertences das vítimas, mas todos os itens foram recuperados. Uma arma de fogo foi apreendida na ação.Dois dos detidos possuem passagens por roubo. Um deles havia saído da prisão há menos de 30 dias.O grupo já estava sendo investigado pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), de Taboão da Serra. Os agentes cumpriam quatro mandados de busca e apreensão, em um caso de roubo que aconteceu há menos de um mês.Durante os trabalhos, os policiais descobriram que a quadrilha havia planejado cometer mais um roubo. Eles iniciaram as buscas até encontrarem o veículo dos suspeitos em frente a uma marcenaria.A Polícia Civil estima que o bando investigado tenha roubado mais de R$ 60 mil das vítimas nesses dois últimos crimes.O veículo usado nos crimes estava com o chassi adulterado.