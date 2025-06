Adolescente que enviou bolo de pote dormiu na casa da vítima e confessou outro envenenamento

Ela foi apreendida e enviada para a Fundação Casa nesta terça-feira (3)

Foto: Reprodução

A adolescente de 17 anos que assumiu ter envenenado o bolo de pote que matou Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, em Itapecerica da Serra, contou em depoimento à polícia que praticou o mesmo ato com outra colega, no dia 15 de maio.

A menor infratora contou ter pago R$ 80 em um produto químico denominado de “óxido arsênico”. No dia 14 de maio, ela comprou um bolo de pote e envenenou o alimento. A vítima comeu o bolo, passou mal, mas sobreviveu.A adolescente disse que agiu nos dois casose alegou querer apenasnas vítimas.Ela foi apreendida e enviada para a Fundação Casa nesta terça-feira (3).O pai da jovem que morreu, Silvio Ferreira das Neves, contou que a adolescente que confessou ter enviado o doce era colega da filha e dormiu na casa deles no fim de semana., disse em entrevista à imprensa.Emocionado, Silvio descreveu o momento como, afirmou.A causa aparente da morte foi apontada como intoxicação alimentar, conforme laudo assinado pelo médico Fernando Fernandez Barrientos, que estava de plantão no hospital.Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as diligências seguem para identificar a causa da morte e esclarecer as circunstâncias dos fatos.