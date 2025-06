Motorista de app é preso suspeito de cometer crimes sexuais contra adolescentes

Foto: Reprodução / Internet

Um motorista de aplicativo foi preso suspeito de cometer crimes de natureza sexual contra adolescentes em Alphaville, área nobre situada na região de Barueri e Santana de Parnaíba. O mandado de prisão foi cumprido na quinta-feira (5).

Informações levantadas pela Promotoria de Justiça de Santana de Parnaíba apontaram que o homem prestava serviços particulares a diversos adolescentes, tendo transportado dezenas deles.Após criar vínculo de confiança com pais e vítimas, durante as corridas ele iniciava conversas de teor íntimo com os jovens, enviando a eles vídeos pornográficos e pedindo imagens dos próprios adolescentes.Ainda segundo o apurado, o acusado tocava nos corpos das vítimas e intermediava encontros sexuais entre elas, levando-as a lugares diferentes daqueles que haviam sido informados aos pais.Há relatos de que o motorista permitia que alguns garotos, todos menores de 18 anos, dirigissem seu automóvel, entre outras condutas ilícitas.A investigação prossegue na Delegacia de Polícia da Mulher (DDM) de Santana de Parnaíba. Eventuais vítimas devem procurar a própria DDM ou a Promotoria de Justiça.