Ataque a tiros deixa homem morto e criança de 8 anos ferida em Itapevi

Família aguardava a entrega de uma pizza dentro do carro quando o ataque ocorreu; criança foi socorrida e a mãe dela não foi atingida pelos disparos

Um homem de 51 anos foi morto e uma menina de 8 anos ficou ferida, na noite deste domingo (8), após serem alvo de um ataque a tiros enquanto aguardavam a entrega de uma pizza dentro de um carro em Itapevi.

O homem, a enteada e a mãe da criança estavam no carro, na rua Luiz Belli, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo.Uma análise preliminar da polícia identificou 12 disparos no carro. O homem que morreu no ataque tinha passagens criminais pela polícia e foi alvejado com nove tiros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a morte dele foi constatada ainda no local.A mulher e a criança foram levadas para o Hospital Geral de Itapevi. A menina foi atingida nas pernas, nas nádegas e na região lombar, mas está fora de risco.A Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por viaturas da 3ª Companhia do 20º Batalhão. O local foi preservado e periciado, e tanto o carro quanto o celular da vítima foram apreendidos para investigação.O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi como homicídio consumado e tentativa de homicídio. A Polícia Civil trabalha agora para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.