São Roque se prepara para a 28ª edição do Festival das Cerejeiras, ‘o evento mais florido do ano’

Evento com entrada gratuita atrai milhares de visitantes todos os anos; saiba mais

Foto: Divulgação

O Festival das Cerejeiras Bunkyos chega à sua 28ª edição este ano. O evento, também conhecido como Sakura Matsuri, é uma celebração da cultura japonesa e acontece nos dias 5, 6, 12 e 13 de julho, das 10h às 17h, no Parque Bunkyo Kokushikan, em São Roque.

O festival, que atrai milhares de visitantes todos os anos, contará com programação para todas as idades: além de mais de 800 pés de cerejeiras floridos divididos ao longo do parque Bunkyo Kokushikan, os visitantes poderão participar de workshops culturais, apresentações artísticas, bazaristas, espaço pop, cerimônia do chá, espaço agro, exposições e gastronomia.O ponto alto do Festival das Cerejeiras Bunkyos é, sem dúvida, a florada das sakuras. Durante o evento, os visitantes podem caminhar entre as árvores, tirar fotos e apreciar a beleza efêmera das flores, que simbolizam a renovação e a transitoriedade da vida na cultura japonesa.28º Festival das Cerejeiras Bunkyos – Sakura MatsuriDatas: 05, 06, 12 e 13 de julhoSábados – 10h às 19h / Domingos 10h às 17hLocal: Parque Bunkyo Kokushikan (Estrada Municipal do Carmo, 801, Canguera, São Roque-SP)Entrada francaVeículos de passeio: contribuição de R$50,00 – por veículo, com seguroMotos e ônibus de excursão: Gratuito (excursões – enviar email para: matsuri@bunkyo.org.br)Ônibus do evento: R$60,00 + taxa – ida e voltaAdquira sua passagem de ônibus peloEndereço de saída do Bunkyo: R. São Joaquim, 381 – Liberdade/SP (próx. ao metrô São Joaquim)Informações: 11 3208-1755 / contato@bunkyo.org.br