Metrô em Cotia: Governo de SP abre licitação para estudos da Linha 22-Marrom

A licitação em questão é voltada à prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de investigações geotécnicas, sondagens, mapeamento e cadastramento de redes de utilidades públicas remanescentes. Esses dados são essenciais para a elaboração do anteprojeto de engenharia da Linha 22-Marrom.A empresa contratada ficará responsável por mapear infraestruturas subterrâneas como redes de esgoto, água, energia elétrica e outras instalações públicas ao longo do trajeto previsto da linha. O objetivo é levantar com precisão todos os elementos que possam interferir nas obras e contribuir para definir o traçado ideal, localização das futuras estações e estruturas operacionais.O edital completo poderá ser consultado a partir do dia 26 de junho de 2025 nos portais www.compras.gov.br www.metro.sp.gov.br . A sessão pública de licitação eletrônica está marcada para o dia 12 de agosto de 2025, às 9h, no endereço eletrônico www.compras.gov.br