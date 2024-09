Metrô em Cotia: Contrato com empresa que fazia estudos da linha 22 é rescindido

O contrato, assinado em junho de 2023, tinha um valor de quase R$ 6 milhões e previa a conclusão dos serviços até março de 2024. No entanto, o Metrô de São Paulo rescindiu o contrato unilateralmente.





O motivo no entanto não foi divulgado, apenas que a decisão se baseou no "Processo Administrativo Sancionatório nº 001809301/001/2024". Além da rescisão o Metrô ainda aplicou uma multa de R$ 1,1 milhão e suspendeu a empresa de participar de licitações do órgão pelos próximos dois anos por " descumprimento de obrigações contratuais"





Metrô em Cotia:





Nos estudos preliminares a linha terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia. No ano passado foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.