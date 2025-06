Pedágios ficarão mais caros em rodovias de SP a partir da semana que vem; veja valores

Reajuste foi autorizado pela Artesp e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (24)

Foto: Reprodução

As tarifas de pedágio das rodovias paulistas vão ficar mais caras, em média 5,31% a partir da próxima terça-feira (1º). O aumento vale para todas as rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada, com exceção da concessionária Entrevias, cujo reajuste se dará a partir do dia 6 de julho.



Veja reajustes



As concessionárias Rodoanel Oeste, SPMar e Tamoios terão suas tarifas reajustadas a partir da meia-noite do dia 1º de julho.



O índice aplicado será o IPCA, considerando a variação acumulada entre maio de 2024 e maio deste ano, que foi de 5,32%.



Para a concessionária Tamoios, o reajuste será de 5,37%.



Para a Entrevias Concessionária de Rodovias S.A., o reajuste entrará em vigor a partir da meia-noite de 6 de julho, também considerando as regras contratuais e as medidas cautelares determinadas pela SPI.



Na Via Anchieta (SP-150), da Ecovias, por exemplo, a tarifa vai passar de R$36,80 para R$38,70, um aumento de R$ 1,90 ou 5,16%.



No litoral paulista, a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055) saltará de R$ 17,20 para R$ 18,30, um aumento de R$ 1,10 ou 6,39%.



No sistema Autoban, da Via Anhanguera (SP-330) e Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a variação é de R$ 0,50 a R$ 0,80, dependendo do trecho das vias.



No sistema Anchieta-Imigrantes, da concessionária Ecovias, por exemplo, o valor do pedágio vai saltar dos atuais R$ 36,80 para R$ 38,70 para veículos de passeio que saírem da capital com destino ao litoral sul.