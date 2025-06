Cotia tem canal on-line para notificação de pessoas em situação de rua; veja como usar

A Prefeitura oferece serviços de pernoite com jantar, banho e café da manhã no alojamento na região central e na Casa Refúgio

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP), conta com um serviço on-line para que a população possa informar sobre a presença de pessoas em situação de rua.





O canal de atendimento é o SUAS On-line: Whatsapp 11 9 6300-7500 [saiba mais abaixo].





Ao ser informada sobre o local em que tem pessoa em situação de rua, a SDSP programa uma abordagem para oferecer a possibilidade de pernoite no alojamento provisório montado pela Prefeitura ou na Casa Refúgio, que recebe este público por meio de um termo de parceria com a Prefeitura.



O serviço de abordagem da Prefeitura faz o acompanhamento das pessoas que estão em situação de rua na tentativa de construir vínculo e auxiliar no encaminhamento para atendimentos, emissão de documentos, localização de familiares, entre outros, além do atendimento imediato de disponibilização do pernoite e entrega de cobertor – as abordagens foram intensificadas neste período mais frio do ano.



Neste mês, a Prefeitura implantou o alojamento provisório para pernoite de pessoas em situação de rua, ao lado do Terminal Metropolitano, onde podem permanecer das 18h às 8h.





No local, podem jantar, tomar banho, dormir e tomar café da manhã. O mesmo atendimento também é oferecido na Casa Refúgio (termo de parceria com a Prefeitura), para onde, quem aceita, é levado com transporte da própria SDSP.



SUAS On-line – Notificação de pessoas em situação de rua



Enviar um ‘olá’ para o Whastapp 11 9 6300-7500. Ao receber a lista de opções, escolher a opção ‘5’ (Notificar pessoa em situação de rua) e, a partir daí, seguir as orientações. É importante passar o máximo de informação sobre o local em que a pessoa está em situação de rua para auxiliar na sua rápida localização pela equipe de abordagem.