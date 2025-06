Defesa Civil emite alerta para tempestades com raios, ventos fortes e granizo na Grande SP

Cotia pode ser afetada; alerta vale para domingo (08) e segunda-feira (09)

Evite permanecer em locais abertos ou próximos a árvores e estruturas metálicas durante tempestades;

Procure abrigo em locais seguros assim que notar sinais de chuva forte;

Veja algumas recomendações:

Em situações de emergência, acione os serviços de atendimento pelos telefones 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar). O alerta visa proteger a população e minimizar possíveis danos causados pelas condições adversas. Fique atento aos canais oficiais de informação e evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de instabilidade.





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta importante para a população: entre este domingo (8) e segunda-feira (9), há risco de tempestades severas em diversas regiões do estado, incluindo a Grande São Paulo e a cidade de Cotia.De acordo com o órgão, as condições climáticas devem favorecer a ocorrência de chuvas intensas, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e até queda de granizo.Diante do cenário, a Defesa Civil orienta que a população adote medidas de precaução, especialmente em áreas consideradas de risco.