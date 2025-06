Jovem de Cotia mais uma vez se destaca e conquista ouro no Sul-Americano de Jiu-Jitsu

O atleta cotiano Arthur Morais Bezerra, de 13 anos, brilhou novamente e venceu o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo). A competição ocorreu no domingo (1º), no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo.





Arthur competiu pela categoria Infanto A, para lutadores de até 55 Kg. O atleta enfrentou adversários de faixas superiores e levou para o seu quadro de conquistas a medalha de ouro.





"Quando o juiz levantou meu braço, passou um filme na minha cabeça: as dores, as vitórias, os aprendizados… e principalmente, a certeza de que vale a pena acreditar nos nossos sonhos e nunca desistir", destaca Arthur.





Quero muito que essa história possa inspirar outras crianças, mostrar que o esporte transforma, educa e ensina valores que levamos para a vida toda





TRAJETÓRIA DE TÍTULOS





O jovem atleta conquistou sua primeira medalha quando tinha 10 anos de idade. De lá para cá, não parou mais. Arthur segue competindo por várias cidades do estado de São Paulo. Hoje, o jovem atleta coleciona um total de 24 medalhas, sendo 14 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze.