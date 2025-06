Homem é assassinado no meio da rua após sair de barbearia em Itapevi

Vítima foi socorrida e levada ao pronto socorro central, mas não resistiu. Ele foi atingido por três disparos, um no peito e dois no braço esquerdo

Foto: Reprodução





Um empresário, de 40 anos, foi assassinado no meio da rua após sair do barbeiro em Itapevi. Câmeras de segurança da rua registram o momento do crime.

De acordo com reportagem da Band, ao sair do estabelecimento, o homem estava filmando o asfalto danificado a pedido do barbeiro, para ser apresentado a um vereador da cidade. Foi nesse momento que um veículo parou e os criminosos abordaram o empresário.Ao se aproximar do carro, ele foi surpreendido com a tentativa de assalto. Desesperado, tentou fugir, mas acabou sendo alvejado. Mesmo ferido, tentou escapar, porém foi alcançado e baleado novamente. Os criminosos fugiram na sequência.A vítima foi socorrida e levada ao pronto socorro central de Itapevi, mas não resistiu. Ele foi atingido por três disparos, um no peito e dois no braço esquerdo.O crime foi registrado na delegacia de Itapevi como homicídio, mas a hipótese de latrocínio, o roubo seguido de morte, não está descartada pela investigação.A polícia busca por novas imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos criminosos e também do carro usado por eles.O empresário era proprietário de uma distribuidora de gás e de um galpão de sucatas. Ele deixa esposa e um filho adolescente.