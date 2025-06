Família de jovem que estava desaparecido explica desfecho e publica texto de despedida

Samuel desapareceu em dezembro de 2017, após sair de casa para ir a uma festa com amigos, em SP. Desde então, a família iniciou uma longa busca por respostas

Samuel Gustavo desapareceu em 2017. Foto: Arquivo pessoal

Após mais de sete anos de buscas e incertezas, a família de Samuel Gustavo de Andrade, desaparecido em dezembro de 2017, aos 19 anos, recebeu a confirmação de sua morte.





Segundo a investigação, o corpo do jovem foi encontrado em 14 de dezembro de 2017, no Rio Pinheiros, nas proximidades da Avenida Guido Caloi. Na época, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Oeste e, posteriormente, enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, na Zona Norte da capital.



Nas redes sociais, os familiares divulgaram uma carta aberta informando o desfecho do caso e prestando homenagens ao jovem. "Você era alegria. Era carinho. Era presença. Tinha um jeito autêntico de viver, de soar, de acreditar nas pessoas, mesmo quando o mundo já parecia duro demais", diz o texto.







Apesar da tristeza que nos consome, também sentimos alívio por finalmente termos uma resposta. Que ele descanse em paz, e que a verdade seja um passo para a justiça. Seguiremos firmes com a lembrança do amor que sentimos por ele, e com o consolo de que não estávamos sozinhos nessa caminhada."



Veja o post na íntegra:





Um exame de DNA, realizado recentemente, identificou que o jovem foi enterrado poucos dias após o desaparecimento, sem que seus familiares fossem comunicados à época.O irmão da vítima contou que a confirmação veio na terça-feira (3), após resultado de exame de DNA.Samuel desapareceu em 9 de dezembro de 2017, após sair de casa para ir a uma festa com amigos, no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Desde então, a família iniciou uma longa busca por respostas.Sandro Júnior, irmão de Samuel, disse que o caso só voltou a avançar no final do ano passado, quando um novo investigador assumiu o inquérito. Foi esse movimento que permitiu a realização do exame de DNA.