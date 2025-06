Animais são encontrados mortos em sacos plásticos dentro de caçamba em Cotia

Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (3), na região do Jardim Isis; veja vídeo

Imagem: Redes Sociais



Uma denúncia levou a Polícia Civil até a Estrada do Morro Grande, em Cotia, onde foi localizada uma caçamba com vários animais mortos, dentro de sacos plásticos. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (3), na região do Jardim Isis.

O autor da denúncia, Israel Fávaro, que é ativista da causa animal, publicou as imagens em seu Instagram juntamente com o deputado estadual Rafael Saraiva. Veja abaixo: