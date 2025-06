Cotia começa a aplicar vacinas contra a dengue em crianças e adolescentes

Vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde , das 8h às 17h; saiba mais

Foto: Agência Brasília

O município de Cotia começou a aplicar vacinas contra a dengue nesta segunda-feira (2). A cidade recebeu pouco menos de 4 mil doses que deverão ser aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a faixa etária com mais internações pela doença a nível nacional.

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde , das 8h às 17h, mediante a disponibilidade de doses enviadas pelo governo federal.Para receber a vacina, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacina.A dose é com vírus atenuado e está pode ser tomada independentemente de infecção prévia pelo vírus.O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.A vacina é contraindicada para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo terapias imunossupressoras.Mesmo com a vacinação de parte da população, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, reforçou o alerta de que a melhor forma de controle do vetor Aedes aegypti continua sendo a prevenção e eliminação de focos do mosquito, que também é vetor dos vírus zika e chikungunya.