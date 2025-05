Não é com vinagre! Veja a maneira correta de lavar frutas, legumes e verduras

Nutrição Modo On: A lavagem e higienização de forma correta é de grande importância e reflete a segurança alimentar; saiba como fazer

Foto: Freepik

Nutrição Modo On: A higienização dos alimentos, de acordo com o Ministério da Saúde, é essencial para garantir a segurança alimentar e prevenir Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA.

A maioria dos alimentos “in natura”, que é o caso de frutas, legumes e verduras, são cultivados ao ar livre sendo expostos a insetos, sujeiras, bactérias, fungos, vírus e pesticidas, bem como, toda a logística até chegar na nossa mesa, como preparação, armazenamento e a própria higiene das pessoas que manipulam esses alimentos.Sendo assim, a lavagem e higienização de forma correta é de grande importância e reflete a segurança alimentar.O primeiro ponto a esclarecer é que se você está lavando com vinagre, está fazendo errado, isso porque esse produto não tem poder de desinfectar (matar microrganismos que causam doenças) e muito menos tem o poder de sanitização (reduzir bactérias).Por isso, o produto mais indicado que tem o poder de desinfectar e sanitizar é o hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária! Por ser altamente oxidante, essa solução tem o poder invadir a capinha de gordura que envolve a bactéria e matá-la.Diluir uma colher da solução em 1 litro de água. Após lavar os vegetais em água corrente para remover a sujidade, mergulhar e deixar por 15 minutos nessa mistura. Após isso, enxaguar em água corrente!O ácido acético encontrado no vinagre não mata vírus, bactérias ou fungos. Isso é mito! Mas fica muito gostoso para temperar sua salada, se for do seu gosto!Importante dizer que não se deve fazer misturas de soluções acreditando ter uma higienização mais potente. Isso pode gerar uma mistura perigosa gerando até queimaduras!na higienização de alimentos expostos especialmente em feiras. Nunca se sabe por onde aquela fruta passou ou caiu. Então, nada de beliscar frutas na feira!Por último, mas não menos importante, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), disponibilizam frascos de hipoclorito de sódio gratuitamente, porém, com distribuição limitada por CPF. Confira em seu bairro!