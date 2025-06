Brechós online contribuem para impulsionar a economia circular na moda; entenda

Economia circular ganha força no setor da moda, promovendo sustentabilidade e transformando hábitos de consumo

Foto: Freepick

Os brechós online se tornaram uma das principais alternativas para quem deseja renovar o guarda-roupa de maneira mais sustentável e econômica. Com a popularização dessas plataformas, o conceito de economia circular, que visa promover a reutilização e reciclagem de produtos, tem ganhado destaque no setor da moda.

Plataformas como Enjoei, TROC e OLX têm se destacado ao permitir que consumidores vendam, comprem ou troquem roupas usadas, incentivando a adoção de práticas mais responsáveis e conscientes na hora de consumir. Esse movimento promove a reciclagem de peças que ainda possuem valor e contribui para reduzir o impacto ambiental da indústria têxtil, uma das mais poluentes do mundo.

A economia circular e seus impactos no setor da moda

A economia circular se baseia na ideia de criar um ciclo contínuo de reaproveitamento, onde produtos e materiais são constantemente reciclados, reutilizados ou renovados, em vez de serem descartados após o uso. No contexto da moda, esse conceito ganha relevância ao abordar o descarte excessivo de roupas e o desperdício de recursos naturais durante a produção de novos artigos.

A indústria têxtil é uma das que mais contribui para a geração de resíduos sólidos e emissões de carbono. Estima-se que cerca de 100 bilhões de peças de roupa sejam fabricadas anualmente no mundo, e grande parte delas acaba em aterros sanitários.

Ao comprar e vender roupas usadas, os consumidores colaboram diretamente com a diminuição do ciclo de descarte, permitindo que peças que ainda estão em bom estado tenham uma nova vida. Assim, o modelo de brechós online contribui diretamente para a promoção da economia circular no setor.

Além disso, a venda de roupas de segunda mão favorece a redução da demanda por novos produtos, incentivando as marcas a adotarem práticas mais responsáveis em suas produções, como a utilização de materiais reciclados ou a diminuição de desperdícios na fabricação.

Popularização dos brechós online

Embora os brechós físicos já sejam uma realidade consolidada no Brasil, a pandemia de COVID-19 acelerou a adesão aos brechós online, uma vez que a necessidade de distanciamento social fez com que as pessoas passassem a buscar alternativas de compra e venda à distância.

Plataformas de segunda mão se tornaram uma opção viável, não apenas por questões de conveniência, mas também por oferecerem produtos mais acessíveis. Por exemplo, eventualmente você pode checar se a Enjoei está com cupom disponível aqui no app, garantindo preços ainda mais atrativos.

Ao mesmo tempo, a digitalização da moda e o uso de redes sociais como Instagram e Facebook também ajudaram a democratizar o acesso aos brechós online. Muitas pessoas começaram a ver na venda de roupas usadas uma oportunidade de gerar renda extra, enquanto outras passaram a perceber o valor e a qualidade de peças que, até então, eram consideradas “fora de moda” ou sem utilidade.

Com a tendência do consumo consciente em alta, essa mudança de mentalidade tem ganhado força, principalmente entre as gerações mais jovens, que estão mais dispostas a repensar seus hábitos de consumo.

Desafios e perspectivas para o futuro

Apesar dos benefícios evidentes, os brechós online também enfrentam desafios. A logística de entrega e a garantia de que as peças realmente estejam em boas condições são questões que precisam ser continuamente aprimoradas.

No entanto, as perspectivas para o futuro do mercado de brechós online são promissoras. Com a crescente demanda por soluções mais sustentáveis e conscientes, espera-se que mais plataformas surjam, oferecendo novas formas de interação entre vendedores e

compradores. O modelo de economia circular na moda, que antes era considerado um nicho, está se consolidando como uma tendência que veio para ficar.